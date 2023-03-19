Энтони Эдвардс выбыл на неопределенный срок с травмой голеностопного сустава

Теги травмы Миннесота Торонто НБА Крис Финч Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс впервые пропустил матч в нынешнем сезоне, не выйдя на площадку против «Торонто» (107:122) из-за травмы правого голеностопного сустава.

По словам главного тренера «Тимбервулвс» Криса Финча, Эдвардс по-прежнему в защитном ботинке, сроки возвращения игрока в строй не установлены.

Эдвардс травмировался в первой четверти вчерашнего матча с «Чикаго» (131:139 ОТ). Игрок не мог опираться на ногу и дошел до раздевалки с помощью одноклубников.

В нынешнем сезоне первый номер драфта-2020 набирает 24,7 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи в среднем за игру при 46% с игры. Эдвардс в феврале впервые стал участником Матча звезд.

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий