Джоэл Эмбиид провел 9 матчей подряд с 30 очками и более. Это рекорд «Филадельфии»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» обновил рекорд организации по количеству игр подряд с 30 очками и более.

Сегодня в матче с «Индианой» Джоэл Эмбиид набрал 31 очко, 7 подборов и 7 передач за 29 минут игрового времени. Это была девятая подряд встреча с 30+ очками, таким образом баскетболист установил рекорд «Филадельфии».

На этом отрезке главный претендент на MVP сезона-2022/23 набирает 36,1 очка, 8,8 подбора и 4,6 передачи за 33,7 минуты игрового времени, реализуя 63% попаданий с игры.

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3 комментария

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Forza
MVP
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Tim Timson
одновременно и Йокича кинет с мвп и Дончича со снайпером)
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Nightblackwolf
Остановите эту МВП-машину!!!
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