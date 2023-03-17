Джоэл Эмбиид лидирует в официальной гонке за MVP

Центровой «Филадельфии» обошел лидера « » и поднялся на первую строчку в списке самых ценных игроков сезона за три недели до конца регулярного чемпионата.

« » не проигрывает уже 6 встреч подряд. Эмбиид в этот отрезок набирал в среднем 36,8 очка, 8,5 подбора и 4,7 передачи при 60% реализации с игры.

«Денвер» потерпел четыре поражения в пяти встречах, несмотря на два трипл-дабла с 30 очками от лидера команды Николы Йокича.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

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