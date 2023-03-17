Джоэл Эмбиид лидирует в официальной гонке за MVP

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обошел лидера «Денвера» Николу Йокича и поднялся на первую строчку в списке самых ценных игроков сезона за три недели до конца регулярного чемпионата.

«Филадельфия» не проигрывает уже 6 встреч подряд. Эмбиид в этот отрезок набирал в среднем 36,8 очка, 8,5 подбора и 4,7 передачи при 60% реализации с игры.

«Денвер» потерпел четыре поражения в пяти встречах, несмотря на два трипл-дабла с 30 очками от лидера команды Николы Йокича.

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9 комментариев

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Sansrona
Чтобы Николе взять МВП нужно разнести и Филу, и Милуоки. Джоэлу хватит одной жертвы. Увы, Яннис не получит ни за что
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Tim Timson
сейчас Эмбиид и Фила выглядят получше. так что давайте смотреть правде в глаза).. плюс очевидно НБА начала компанию даже не за Эмбиида, а против третьего Николе. это стагнация и пантеон легенд для лиги). думаю Йокич обречён
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Kemal Gul
А откуда столько недовольных-то? Ещё месяц-два назад Никола смотрелся безоговорочным фаворитом, но сейчас ситуация действительно изменилась. Филадельфия отстаёт от Денвера всего на одну победу, имея на два матча меньше. И это на более сложном востоке. Сам Эмбиид набирает в среднем 33,5 очка при 65% тру шутинга (у Николы 70%, но 24,5 очка в среднем). И при этом Эмбиид сильнее в защите. Неужели недостаточно, чтобы претендовать на МВП??
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Мага2101
выпросил
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Вадим Дзахоев
Можете в блоге world of nba почитать мою статью о том, кто трижды подряд брал награду mvp
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Марсель Объелся
Йокич кандидат от народа
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-4
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kondratiy
Ответ Birdman NBA
Победили расизм получается.
Победили расисты, получается?)
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Dimsha
Что за бред? Он второй-да, но точно не первый
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Birdman NBA
Победили расизм получается.
+6
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