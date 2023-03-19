Рик Карлайл: «Джоэл Эмбиид – ходячий чит-код НБА»

Главный тренер «Индианы» после поражения от «Филадельфии» (121:141) признался, что восхищен игрой в этом сезоне.

«На данный момент Эмбиид, вероятно, самый ценный игрок.

Учитывая, как выступает их команда, как он улучшил свою игру, и как сложно готовиться к игре против него. Яннис просто сумасшедший. Йокич такой же. Но играть против Эмбиида еще сложнее, если такое вообще возможно.

Он набрал 31 очко менее чем за три четверти. Такое ощущение, что он даже не старался. Мы использовали много всего, он просто ходячий чит-код НБА.

В истории НБА не было игрока, который обладал бы такой же силой и мастерством. Он с легкостью набирает очки на всех трех уровнях. Он невероятный игрок. Интересно посмотреть, как команды будут пытаться остановить его в плей-офф», – сказал Карлайл.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич