Джоэл Эмбиид: «Если бы захотел стать плеймейкером, мог бы им стать»

Теги Индиана Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после победы над «Индианой» (141:121) признался, что ему нравится исполнить роль плеймейкера в отсутствие Джеймса Хардена.

«Мне кажется, что если бы я захотел стать плеймейкером, я мог бы им стать. Но мне это не нужно, потому что у меня лучший плеймейкер в лиге.

В матчах, в которых он не играет, я беру на себя эту роль, и это весело. Я доставляю парням мяч в нужные точки. Я держу мяч в руках и просто делюсь им», – сказал Эмбиид.

Центровой «Сиксерс» завершил матч с 31 очком, 7 подборами и 7 передачами.

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4 комментария

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Mit_Sam
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Kemal Gul
Очень сомнительно. Понятно, что если бы он захотел набить стату по ассистам, то сделал бы это, как в своё время в одном из сезонов стату по передачам набил Уилт. Но плеймейкером от этого он бы не стал. У того же Йокича просто понимание игры на другом уровне. Но Эмбииду это и не нужно, у него другие сильные стороны. Он куда более атлетичен, больше агрессии в атаке, лучше защита. И сейчас этого достаточно, чтобы претендовать на МВП и тащить свою команду в топ-3 конфы. Вот пусть и дальше грамотно использует свои сильные стороны
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Андрей Соловьёв
Ответ Дядь Валакас
Если бы я захотел стать космонавтом, я мог бы им стать
Ты бы не смог стать космонавтом, а он плеймейкером вполне возможно.
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Дядь Валакас
Если бы я захотел стать космонавтом, я мог бы им стать
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