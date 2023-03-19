Джоэл Эмбиид: «Если бы захотел стать плеймейкером, мог бы им стать»

Центровой «Филадельфии» после победы над «Индианой» (141:121) признался, что ему нравится исполнить роль плеймейкера в отсутствие .

«Мне кажется, что если бы я захотел стать плеймейкером, я мог бы им стать. Но мне это не нужно, потому что у меня лучший плеймейкер в лиге.

В матчах, в которых он не играет, я беру на себя эту роль, и это весело. Я доставляю парням мяч в нужные точки. Я держу мяч в руках и просто делюсь им», – сказал Эмбиид.

Центровой «Сиксерс» завершил матч с 31 очком, 7 подборами и 7 передачами.

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