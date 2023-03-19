31 очко, 7 подборов и 7 передач Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть 8-й матч подряд

31 очко, 7 подборов и 7 передач центрового помогли «Филадельфии» выиграть в гостях у «Индианы» (141:121) и продлить победную серию до 8 матчей.

Лидер «Сиксерс» набрал 30+ очков в девятом матче подряд.

Эмбиид реализовал 10 из 15 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 10 из 13 с линии штрафных, а также сделал 2 блок-шота и 1 потерю за 29,5 минуты на паркете. Защитник Тайриз Макси добавил 31 очко и 7 передач.

Джеймс Харден пропустил матч из-за боли в левой стопе.

«Сиксерс» сместили «Селтикс» со второго места в Восточной конференции. «Бостон» сегодня проиграл «Юте» (117:118).

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