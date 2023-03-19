Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Студентски центар», «Партизан» сыграет в гостях с «Будучностью»

В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся три матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Студентски центар». Лидер таблицы «Партизан» сыграет в гостях с «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 17-3, Цедевита-Олимпия Словения – 15-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Студентски Центар Черногория – 10-11, Мега Сербия – 10-11, Задар Хорватия – 10-12, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-14, Борац Чачак Сербия – 5-16, Скопье Северная Македония - 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Реальная история за фильмом «Славные парни»: баскетбол помог раскрыть крупнейшее ограбление в истории Америки