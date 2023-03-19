Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Студентски центар», «Партизан» сыграет в гостях с «Будучностью»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Будучность Борац Чачак Мега Студентски центар Баскетбол

В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Студентски центар». Лидер таблицы «Партизан» сыграет в гостях с «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Борац Чачак – Мега
Дата проведения
19 марта, 19.00, «Hala Borac»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS – Студентски центар
Дата проведения
19 марта, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Будучность – Партизан
Дата проведения
19 марта, 23.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 17-3, Цедевита-Олимпия Словения – 15-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Студентски Центар Черногория – 10-11, Мега Сербия – 10-11, Задар Хорватия – 10-12, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-14, Борац Чачак Сербия – 5-16, Скопье Северная Македония - 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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