Небойша Чович: «Кошмарный сезон, но пока мы в рамках поставленных целей»

Президент « » Небойша Чович заявил, что выход в плей-офф Евролиги не входил в главные задачи команды на этот сезон.

«Мы несем большую ответственность. Мы проиграли большое количество матчей странным образом. Кошмарный сезон, но пока мы в рамках поставленных целей.

Мы выиграли один титул. Впереди у нас еще два трофея. Мы не говорили, что обязаны выйти в плей-офф Евролиги, особенно перед этим сезоном», — заявил Чович.

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