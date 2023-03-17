Адриатическая лига. «Сплит» – «Морнар Бар», ФМП сыграет с «Задаром»

В пятницу, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

Хорватский «Сплит» примет черногорский «Морнар Бар», сербский ФМП сыграет с хорватским «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-3, Партизан Сербия – 19-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 12-9, Задар Хорватия – 10-11, Студентски Центар Черногория – 10-11, Сплит Хорватия – 8-13, Мега Сербия – 10-11, Цибона Хорватия – 8-13, Морнар Бар Черногория – 7-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-14, Борац Чачак Сербия – 5-16, Скопье Северная Македония - 4-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?