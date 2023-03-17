Адриатическая лига. «Сплит» – «Морнар Бар», ФМП сыграет с «Задаром»

Теги результаты Адриатическая лига Задар ФМП Сплит Морнар Бар Баскетбол

В пятницу, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Хорватский «Сплит» примет черногорский «Морнар Бар», сербский ФМП сыграет с хорватским «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Сплит – Морнар Бар
Дата проведения
17 марта, 20.00, «Dvorana KK Split»
Онлайн матча

ФМП – Задар
Дата проведения
17 марта, 22.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-3, Партизан Сербия – 19-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 12-9, Задар Хорватия – 10-11, Студентски Центар Черногория – 10-11, Сплит Хорватия – 8-13, Мега Сербия – 10-11, Цибона Хорватия – 8-13, Морнар Бар Черногория – 7-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-14, Борац Чачак Сербия – 5-16, Скопье Северная Македония - 4-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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