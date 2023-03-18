Адриатическая лига. «Скопье» – «Игокеа», «Цедевита-Олимпия» против «Цибоны»

В субботу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

Северомакедонское «Скопье» примет боснийский клуб «Игокеа», словенская «Цедевита-Олимпия» дома сыграет против «Цибоны».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Скопье – Игокеа Дата проведения 18 марта, 19.00, «Sportska sala Jane Sandanski» Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-3, Партизан Сербия – 19-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 13-9, Задар Хорватия – 10-12, Студентски Центар Черногория – 10-11, Сплит Хорватия – 9-13, Мега Сербия – 10-11, Цибона Хорватия – 8-13, Морнар Бар Черногория – 7-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-14, Борац Чачак Сербия – 5-16, Скопье Северная Македония - 4-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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