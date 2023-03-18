Президент «Партизана»: «Клуб не будет обжаловать наказание в отношении Матиаса Лессора»

Президент « » Остоя Михайлович опроверг сообщения о том, что клуб обжалует решение лиги отстранить форварда на три матча и оштрафовать на 10 000 евро за нападение на игрока « » во время белградского дерби в понедельник.

«Мы не будем обжаловать это наказание, потому что наш игрок допустил ошибку. Но это не значит, что мы должны теперь его уничтожить, демонизировать или сказать, что он должен сесть в тюрьму за то, что он толкнул игрока после матча.

В таком случае половина игроков НБА должна быть арестована. Вспомните, что Йокич сделал в прошлом сезоне. Он слишком остро отреагировал, и клуб, и сам Йокич признали, что он был неправ», – сказал Михайлович.

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