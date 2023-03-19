Брат Расселла Уэстбрука лайкнул твит о неудачной игре Д’Анджело Расселла за «Лейкерс»

Младший брат разыгрывающего «Клипперс» , Рэйнард Уэстбрук, лайкнул твит о неудачной игре Д’Анджело Расселла («Лейкерс») в матче против «Далласа» (110:111).

Напомним, что перед февральским дедлайном «Лейкерс» обменяли Уэстбрука и приобрели на его место Д’Анджело Расселла.

Расселл сразу стал стартовым разыгрывающим команды. Эту роль должен был взять на себя Уэстбрук, когда пришел в «Лейкерс» в 2021 году.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?