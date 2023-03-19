Брат Расселла Уэстбрука лайкнул твит о неудачной игре Д’Анджело Расселла за «Лейкерс»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Д’Анджело Расселл Баскетбол

Младший брат разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука, Рэйнард Уэстбрук, лайкнул твит о неудачной игре Д’Анджело Расселла («Лейкерс») в матче против «Далласа» (110:111).

Напомним, что перед февральским дедлайном «Лейкерс» обменяли Уэстбрука и приобрели на его место Д’Анджело Расселла.

Расселл сразу стал стартовым разыгрывающим команды. Эту роль должен был взять на себя Уэстбрук, когда пришел в «Лейкерс» в 2021 году.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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5 комментариев

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Ал Б
Ответ Александр Синенко
Ну что, ждем тут персонажа с ником «брат Рассела Уэстбрука»
Младший брат разыгрывающего «Клипперс»
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0
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Александр Синенко
Ну что, ждем тут персонажа с ником «брат Рассела Уэстбрука»
0
0
0
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lecter666999
Типа сам Вестбрук феерит сейчас
0
-1
-1
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boller_73
Открыт новый персонаж
+3
0
+3
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Tim Timson
Брат Расселла Уэстбрука, звучит угрожающе)
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