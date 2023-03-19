Брат Расселла Уэстбрука лайкнул твит о неудачной игре Д’Анджело Расселла за «Лейкерс»
Младший брат разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука, Рэйнард Уэстбрук, лайкнул твит о неудачной игре Д’Анджело Расселла («Лейкерс») в матче против «Далласа» (110:111).
Напомним, что перед февральским дедлайном «Лейкерс» обменяли Уэстбрука и приобрели на его место Д’Анджело Расселла.
Расселл сразу стал стартовым разыгрывающим команды. Эту роль должен был взять на себя Уэстбрук, когда пришел в «Лейкерс» в 2021 году.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
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