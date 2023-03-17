НБА не стала отменять 16-й технический Дрэймонда Грина. Форвард пропустит матч с «Атлантой»

не стала отменять 16-й технический фол игрока « » .

Согласно правилам лиги, Грин должен будет пропустить следующий матч команды. Форвард не сыграет против «Атланты» в пятницу.

В одном из моментов матча с «Клипперс» Грин отбросил мяч в , за что тут же получил технический фол. Форвард был уверен, что лига пересмотрит судейское решение и отменит техническое замечание.

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