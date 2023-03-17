Кендрик Перкинс: «Клипперс» выйдут в финал НБА»

Теги Кендрик Перкинс Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Пол Джордж Кавай Ленард Ивица Зубац Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Клипперс» являются фаворитами в Западной конференции.

«Клипперс» – самая опасная команда в Западной конференции. Сейчас самое время Полу Джорджу и Каваю Ленарду заявить о себе и выйти в финал НБА, если даже не выиграть чемпионство. «Запад» нестабилен.

Я смотрю на состав команды – уже давно не начало сезона. У них один из самых глубоких ростеров в лиге. Я вижу в них команду, нацеленную на победу. Зубац набирает дабл-даблы, игроки периметра отрабатывают в обороне, Рассел Уэстбрук играет в неплохой, черт возьми, баскетбол.

«Клипперс» – мои фавориты в Западной конференции, и они дойдут до финала НБА», – поделился Перкинс в эфире программы First Take.

Ранее эксперт заявлял, что «Сакраменто» также выйдут в финал конференции.

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2 комментария

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Roman Boroveev
Месяц назад говорил , что Даллас в финале видит.
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Стэн Смит
Ну всё теперь можно и не пытаться.
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