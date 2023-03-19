Расселл Уэстбрук о поражении от «Орландо»: «Это моя вина»

Теги Клипперс Орландо НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук взял на себя ответственность за поражение от «Орландо» (108:113).

«Честно говоря, это моя вина.

Я мог сыграть лучше. Начал матч хорошо, но во второй половине был ужасен. Мне нужно лучше помогать парням во второй половине и четвертой четверти. Так что, честно, это моя вина.

Моя задача – проходить и создавать для партнеров моменты для открытых бросков, и я недостаточно хорошо с этим справился. С нетерпением жду следующего матча после такой дерьмовой игры, которую показал сегодня», – сказал Уэстбрук.

 Уэстбрук набрал 14 очков (5 из 14 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 4 из 7 с линии), сделал 9 передач, 5 подборов и 6 потерь.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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3 комментария

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lecter666999
Соббсна ничего нового
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Лиллард унижатель!
Да вроде стандартно для себя сыграл.
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Стэн Смит
Как можно было брать его в команду, видя во что Уэстбрук играет в Лейкерс? Минус один конкурент в плей-офф уже известен.
+1
-6
-5
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