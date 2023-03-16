«Лейкерс» заинтересованы в подписании нового контракта с Д’Анджело Расселлом

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Майк Конли Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» планируют по окончании сезона подписать новый контракт с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом (27 лет, 193 см).

«Лейкерс» совершили сделку по приобретению Расселла в частности для того, чтобы избавиться от контракта Уэстбрука, но они могли выбрать Майка Конли. Они увидели в Расселе того, кто мог бы стать их будущим разыгрывающим, главным игроком с мячом и третьей звездой, которая подойдет Энтони Дэвису и Леброну Джеймсу.

Насколько мне известно, «Лейкерс» крайне заинтересованы в подписании нового контракта с Расселлом. Я думаю, что это взаимно», – сказал Буха.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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4 комментария

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Nightyork97
ДиЛо зп в последний год по нынешнему контракту $31 млн. Меньше он не запросит, там ещё Ривз.
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armageddon123456
Да ДиЛо вместе с Дедом и Дэвис будет очень неплохо смотреться. И пульнуть может, и отдать, и мяч не передерживает, и молодоц еще, только в пик входит - вообщем то что надо
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Покормипитон
Неплохой вариант, главное чтобы без травм, а так может возникнуть очень хорошая химия с Джеймсом и Дэвисом.
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Xell
Ну значит Кайри мимо. Видимо посмотрели в Лейкерс как он играет в Далласе и решили ну его нафиг))
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