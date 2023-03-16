«Лейкерс» заинтересованы в подписании нового контракта с Д’Анджело Расселлом
По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» планируют по окончании сезона подписать новый контракт с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом (27 лет, 193 см).
«Лейкерс» совершили сделку по приобретению Расселла в частности для того, чтобы избавиться от контракта Уэстбрука, но они могли выбрать Майка Конли. Они увидели в Расселе того, кто мог бы стать их будущим разыгрывающим, главным игроком с мячом и третьей звездой, которая подойдет Энтони Дэвису и Леброну Джеймсу.
Насколько мне известно, «Лейкерс» крайне заинтересованы в подписании нового контракта с Расселлом. Я думаю, что это взаимно», – сказал Буха.
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