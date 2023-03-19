Василий Карасев: «Мы не можем уезжать с «Финала четырех» Кубка России ни с чем»

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил важность предстоящего матча за 3-е место Кубка России против «Химок».

« » здорово бились в полуфинале, несмотря на итоговый счет. Нас ждет напряженная борьба. Все будет зависеть от желания и самоотдачи.

Мы не можем уезжать с «Финала четырех» ни с чем, поэтому матч за бронзу имеет для нас огромное значение. Через такие встречи ребята должны набираться опыта», – сказал Карасев.

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