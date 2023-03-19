Василий Карасев: «Мы не можем уезжать с «Финала четырех» Кубка России ни с чем»

Теги Химки Василий Карасев Кубок России МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил важность предстоящего матча за 3-е место Кубка России против «Химок».

«Химки» здорово бились в полуфинале, несмотря на итоговый счет. Нас ждет напряженная борьба. Все будет зависеть от желания и самоотдачи.

Мы не можем уезжать с «Финала четырех» ни с чем, поэтому матч за бронзу имеет для нас огромное значение. Через такие встречи ребята должны набираться опыта», – сказал Карасев.

«Влиять на российскую молодежь ценнее, чем просто работать в НБА». Basi Pro раскрывает секреты работы тренером

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий