Евгений Валиев: «Уезжать без медали из Питера не хотелось бы»

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Форвард МБА Евгений Валиев признался, что матч за третье место в Кубке России для его команды будет сродни финалу.

«Обидно, что не получилось обыграть «Зенит». У соперника в конце игры было больше желания, я бы это так назвал. В нападении и на подборах у него получалось лучше, чем у нас. Опыта у них чуть побольше, что тоже сказалось.

Для нас это первый «Финал Четырех» и есть возможность завоевать медаль. Так что бронза, если ее завоюем, будет сродни золоту. При этом уезжать без медали из Питера не хотелось бы, — передает слова Валиева корреспондент «Матч ТВ».

МБА и «Химки» разыграют бронзовые медали в воскресенье, в 11 утра по московскому времени.

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