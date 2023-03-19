Кубок России. «Финал четырех». «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в финале, МБА встретится с «Химками» в матче за 3-е место

Теги результаты Химки Зенит Кубок России БК Пари Нижний Новгород МБА Баскетбол

Сегодня в Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» состоятся решающие матчи «Финала четырех» Кубка России.

В финале «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом». В матче за 3-е место московская МБА встретится с подмосковными «Химками».

Кубок России

Финал четырех 

Санкт-Петербург

Матч за 3-е место

МБА – Химки

19 марта. 11.00

Финал

Зенит – Нижний Новгород

19 марта. 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Раменки за Динамо
Развели по времени финальный матч и выездной футбол Зенита. Ведь могут, когда захотят.
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Александр Кудрявцев
Нижний Новгород только вперёд и только Победа 💪💪💪🙏🙏🙏
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