Кубок России. «Финал четырех». «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в финале, МБА встретится с «Химками» в матче за 3-е место
Сегодня в Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» состоятся решающие матчи «Финала четырех» Кубка России.
В финале «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом». В матче за 3-е место московская МБА встретится с подмосковными «Химками».
Финал четырех
Санкт-Петербург
Матч за 3-е место
МБА – Химки
19 марта. 11.00
Финал
Зенит – Нижний Новгород
19 марта. 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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