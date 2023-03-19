Кубок России. «Финал четырех». «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в финале, МБА встретится с «Химками» в матче за 3-е место

Сегодня в Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» состоятся решающие матчи «Финала четырех» Кубка России.

В финале «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом». В матче за 3-е место московская встретится с подмосковными «Химками».

Финал четырех

Санкт-Петербург

Матч за 3-е место

МБА –

19 марта. 11.00

Финал

– Нижний Новгород

19 марта. 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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