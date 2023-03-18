Иван Стребков: «Формат Кубка России «Финал четырех» мне нравится»

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» подвел итоги полуфинального матча Кубка России с «Химками» (80:57).

– У нас не было возможности как следует подготовиться к игре с «Химками», потому что последний матч в Единой лиге ВТБ провели только в среду. В этой ситуации даже не успели толком посмотреть на соперника. Только вчера на тренировке тренер объяснил несколько основных моментов, на которые нужно обратить внимание.

– Например?

– Некоторые комбинации и нюансы. Никаких особых секретов.

– Но в итоге даже без должной подготовки команда провела сильный матч.

– Да, прежде всего, в защите. Пропустили всего 57 очков – это здорово.

– И всего шесть в последней четверти!

– На самом деле, мы планировали сыграть так внимательно с самого начала. Создать отрыв, а потом уже сосредоточиться на своей игре, отработке нюансов. Но « » нам этого не позволили. Понятно, что для них участие в этом «Финале четырех» – уже достижение. Это мотивировало, особенно в начале встречи, играть выше своих возможностей.

– Формат проведения Кубка России достаточно часто меняется. Вам самому какой больше по душе?

– «Финал четырех» нравится. Есть мотивация и у больших команд выиграть, и у тех, кто пробился в турнир сотворить чудо. Поэтому играть так, наверное, лучше всего.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?