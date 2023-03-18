«Химки» предложили рассмотреть целесообразность наличия легионеров в турнирах РФБ

Теги Химки Кубок России РФБ суперлига Россия Павел Астахов Баскетбол

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов на заседании Совета Суперлиги предложил рассмотреть целесообразность привлечения легионеров к турнирам под эгидой РФБ, сообщает Vprognoze.ru.

Если предложение будет принято, иностранцы не смогут играть в чемпионате Суперлиги и Кубке России.

В нынешнем сезоне в составе московской «Руны», которая лидирует в чемпионате Суперлиги, выступают два американских легионера. Также два американца играют за занимающий второе место «Уралмаш» из Екатеринбурга.

Подмосковные «Химки», в составе которых заявлены исключительно российские игроки, идут на четвертом месте в таблице Суперлиги, отставая от «Руны» на 7 очков.

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6 комментариев

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RomanR
Давно пора! МБА без них и в ВТБ не теряется! Зачем они в низших лигах, где в основном за бюджет играют? Даже странно что об этом вслух заговорили официальные лица.... Но агенты и федерация, собирающая за них взносы, думают иначе наверное)
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Сергей Поляков
Ответ Алекс Я
Наконец то и в баскетболе задумались.но здесь полный мрак.даже при полном запрещении легов из болота вылезти удастся только за 7-8 лет.
Ещё один "ура патриот".Леги не проблема.Проблема в РФБ,которая только пилит бюджетное бабло,не вкладываясь ни в Спортшколы,ни в детские турниры,ни в систему взаимодействия между подконтрольными им структурами.
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AERN
Хитрый какой.
+4
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Arturitto
Главное,чтобы всем было плохо.
+5
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+5
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Алекс Я
Наконец то и в баскетболе задумались.но здесь полный мрак.даже при полном запрещении легов из болота вылезти удастся только за 7-8 лет.
0
-6
-6
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Tim Timson
гнилой чел. чирь на нежной попе российского баскета))
+7
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