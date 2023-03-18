«Химки» предложили рассмотреть целесообразность наличия легионеров в турнирах РФБ
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов на заседании Совета Суперлиги предложил рассмотреть целесообразность привлечения легионеров к турнирам под эгидой РФБ, сообщает Vprognoze.ru.
Если предложение будет принято, иностранцы не смогут играть в чемпионате Суперлиги и Кубке России.
В нынешнем сезоне в составе московской «Руны», которая лидирует в чемпионате Суперлиги, выступают два американских легионера. Также два американца играют за занимающий второе место «Уралмаш» из Екатеринбурга.
Подмосковные «Химки», в составе которых заявлены исключительно российские игроки, идут на четвертом месте в таблице Суперлиги, отставая от «Руны» на 7 очков.
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