«Химки» предложили рассмотреть целесообразность наличия легионеров в турнирах РФБ

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов на заседании Совета Суперлиги предложил рассмотреть целесообразность привлечения легионеров к турнирам под эгидой , сообщает Vprognoze.ru.

Если предложение будет принято, иностранцы не смогут играть в чемпионате Суперлиги и Кубке России.

В нынешнем сезоне в составе московской «Руны», которая лидирует в чемпионате Суперлиги, выступают два американских легионера. Также два американца играют за занимающий второе место «Уралмаш» из Екатеринбурга.

Подмосковные «Химки», в составе которых заявлены исключительно российские игроки, идут на четвертом месте в таблице Суперлиги, отставая от «Руны» на 7 очков.

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