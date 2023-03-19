Брайан Уиндхорст об извинениях Джа Морэнта: «Боюсь, что все это лишь гигантский пиар»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сомневается в искренности извинений разыгрывающего « » .

«Боюсь, что все это лишь гигантский пиар.

Видео было настолько плохим, что потребовался маневр от Джа, потребовался маневр от «Гризлис», и потребовался маневр от НБА. Говорят, что Джа был на консультации. Потом его спросили об этом, и он сказал, что обучается практики Рэйки и техники дыхания для успокоения. Меня там не было, поэтому не знаю, но это немного забавно», – сказал Уиндхорст.

НБА дисквалифицировала Морэнта на 8 матчей после того, как он показал пистолет во время прямой трансляции в соцсети.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры