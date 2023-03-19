Брайан Уиндхорст об извинениях Джа Морэнта: «Боюсь, что все это лишь гигантский пиар»

Теги Мемфис НБА Брайан Уиндхорст Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сомневается в искренности извинений разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«Боюсь, что все это лишь гигантский пиар.

Видео было настолько плохим, что потребовался маневр от Джа, потребовался маневр от «Гризлис», и потребовался маневр от НБА. Говорят, что Джа был на консультации. Потом его спросили об этом, и он сказал, что обучается практики Рэйки и техники дыхания для успокоения. Меня там не было, поэтому не знаю, но это немного забавно», – сказал Уиндхорст.

НБА дисквалифицировала Морэнта на 8 матчей после того, как он показал пистолет во время прямой трансляции в соцсети.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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2 комментария

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Никола Тесла
Брайан! Не бойся, это так и есть. Джа изучает технику дыхания с пистолетом в руке во время танца, и технику дыхания стрельбы по-македонски. Все остальное пиар, ведь Джа приносит деньги лиге.
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The_Enot
«Боюсь, что все это лишь гигантский пиар.
А есть те кто в этом сомневается!
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