Джа Морэнт: «Большинство из конфликтов, которые мне приписывают – это ложь»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт утверждает, что приписываемое ему участие в нескольких конфликтных ситуациях искажает то, как все было на самом деле.

«Большинство из конфликтов, которые мне приписывают – это ложь.

На данный момент я не могу говорить об этом подробно, потому что пока что вся информация должна быть скрыта. Не могу дождаться момента, когда расскажу правду», – заявил Морэнт.

Джа сейчас отбывает дисквалификацию со стороны НБА (8 матчей), которая была наложена в результате демонстрации им пистолета в прямом эфире социальных сетей.

В сентябре полиция проводила расследование в отношении Морэнта на предмет нападения и запугивания после инцидента с учеником старшей школы Houston H.S. в Теннесси. Никаких обвинений против него выдвинуто не было.

Морэнт ранее также обвинялся в избиении 17-летнего подростка и демонстрации оружия. Офис окружного прокурора тогда заявил, что не будет выдвигать обвинений против Джа в связи с отсутствием достаточных улик.

За несколько дней до предполагаемого нападения на подростка начальник службы безопасности торгового центра в Мемфисе заявил, что Морант угрожал ему на парковочной площадке, а один из спутников баскетболиста толкнул его в голову.

В феврале НБА также расследовала заявления о том, что один из знакомых Морэнта направлял лазерный прицел оружия на сотрудников «Пэйсерс».

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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7 комментариев

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boller_73
Репутацию испортил, поэтому теперь предвзятое отношение будет. Даже если будет просто мимокродил
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Nightyork97
Без камеры он и рпг достанет, ну ничего, выводы сделает.
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Birdman NBA
Частенько слышу, как кто то в нба все грозится рассказать какую-то "правду". то Картер, то Симмонс. Да вот только ни кто пока эту " правду" не расссказал
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Analjinn
Опять очередного бедняжку оболгали - "всё не так как это выглядит", видать нейросети нарисовали, не иначе.
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Тёма Тёма
Типичный представитель афро-гетто. Баскетбольный Балотелли. Большинство... Значит, всё-таки, не все.
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badaboom
Кто прав, кто виноват - не разберешь)
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lecter666_destiny
Не виноватый я, он (пистолет) сам ко мне пришел
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