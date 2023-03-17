Звездный разыгрывающий « » Джа Морэнт утверждает, что приписываемое ему участие в нескольких конфликтных ситуациях искажает то, как все было на самом деле.

«Большинство из конфликтов, которые мне приписывают – это ложь.

На данный момент я не могу говорить об этом подробно, потому что пока что вся информация должна быть скрыта. Не могу дождаться момента, когда расскажу правду», – заявил Морэнт.

Джа сейчас отбывает дисквалификацию со стороны НБА (8 матчей), которая была наложена в результате демонстрации им пистолета в прямом эфире социальных сетей.

В сентябре полиция проводила расследование в отношении Морэнта на предмет нападения и запугивания после инцидента с учеником старшей школы Houston H.S. в Теннесси. Никаких обвинений против него выдвинуто не было.

Морэнт ранее также обвинялся в избиении 17-летнего подростка и демонстрации оружия. Офис окружного прокурора тогда заявил, что не будет выдвигать обвинений против Джа в связи с отсутствием достаточных улик.

За несколько дней до предполагаемого нападения на подростка начальник службы безопасности торгового центра в Мемфисе заявил, что Морант угрожал ему на парковочной площадке, а один из спутников баскетболиста толкнул его в голову.

В феврале НБА также расследовала заявления о том, что один из знакомых Морэнта направлял лазерный прицел оружия на сотрудников «Пэйсерс».

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры