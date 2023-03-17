Разыгрывающий « » Джа Морэнт рассказал о своем настрое на решающую часть сезона.

Джа на данный момент отбывает дисквалификацию со стороны НБА (8 матчей), которая была наложена в результате демонстрации им пистолета в прямом эфире социальных сетей.

«Когда вернусь в команду, то буду готов буду готов. Буду готов к борьбе за чемпионство», – заявил Морэнт.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры