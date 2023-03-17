Джа Морэнт: «Когда вернусь, буду готов к борьбе за чемпионство»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал о своем настрое на решающую часть сезона.
Джа на данный момент отбывает дисквалификацию со стороны НБА (8 матчей), которая была наложена в результате демонстрации им пистолета в прямом эфире социальных сетей.
«Когда вернусь в команду, то буду готов буду готов. Буду готов к борьбе за чемпионство», – заявил Морэнт.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
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