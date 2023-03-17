Джа Морэнт: «Когда вернусь, буду готов к борьбе за чемпионство»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал о своем настрое на решающую часть сезона.

Джа на данный момент отбывает дисквалификацию со стороны НБА (8 матчей), которая была наложена в результате демонстрации им пистолета в прямом эфире социальных сетей.

«Когда вернусь в команду, то буду готов буду готов. Буду готов к борьбе за чемпионство», – заявил Морэнт.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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5 комментариев

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ДИКАНЬ
Пацан заряжен
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Прозектор-50
Пушки запретили. Будет теперь ножи показывать)
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boller_73
Будет пулей носиться по площадке, будет заряжен на борьбу как пистолет, расчехлит свою трехочковую пушку. А если будет вяло играть, обязателено выстрелит в важном матче.
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Killyr
за Мемфис и двор стреляю в упор!
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ФомаМаня
И в конце добавил: «а тех кто не согласен с этим - застрелю»
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