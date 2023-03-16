Джа Морэнт: «Совершил серьезную ошибку. Теперь понимаю, что могу потерять»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в интервью эксперту ESPN Джалену Роузу высказался об инциденте, который привел к дисквалификации на восемь матчей, и признался, что пистолет, который он показал в прямом эфире в соцсети, был не его.

«Я не такой. Я не одобряю любой вид насилия, но беру на себя полную ответственность за свои действия. Я совершил серьезную ошибку.

Я вижу образ, который нарисовал себе своими недавними ошибками. И я покажу всем, кто такой Джа на самом деле, чем я занимаюсь, и изменю мнение, которое у всех сформировалось.

Мне кажется, что я не понимал, что поставлено на карту. У меня было время все осознать, провести время в одиночестве, и теперь, наконец, я все понимаю. Я понимаю, что я могу потерять, и что может потерять команда. Мне нужно быть более ответственным, более умным и держаться подальше от всех плохих решений», – сказал Морэнт.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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4 комментария

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Jazzzz
Ответ dens76
Думаю значительно больше), потерянные контракты, неоплачивыемые игры, и кто ещё знает, что ещё)
Самый дорогой пистолет в мире
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Лютик
Это был не мой пистолет! Я свой потерял две недели назад! Этот мне подсунули хейтеры)
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+2
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dens76
Ответ Jazzzz
38 млн причин…
Думаю значительно больше), потерянные контракты, неоплачивыемые игры, и кто ещё знает, что ещё)
0
0
0
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Jazzzz
38 млн причин…
+2
0
+2
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