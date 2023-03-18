Девон Акун-Перселл не сыграет за «Локо» в матче против УНИКСа

Форвард «Локомотива-Кубань» пропустит завтрашний матч против по медицинским показателям, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Отмечается, что у игрока «ничего серьезного». Акун-Перселл полетит с командой в Москву на матч последнего тура регулярки против ЦСКА.

« » примет казанский УНИКС в воскресенье в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ.

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