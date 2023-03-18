Велимир Перасович: «Мы должны подойти к старту плей-офф в оптимальной форме»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о задачах команды в матче Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Каждый матч с «Локомотивом» – настоящее дерби.

Мы досрочно обеспечили себе второе место по итогам регулярного сезона, поэтому сейчас нам важно использовать две заключительные встречи для улучшения своей игры. Мы должны подойти к старту плей-офф в оптимальной форме», – сказал Перасович.

«Если зашел так далеко, то нужно уже идти до конца»: Андрей Саврасов намерен провести еще один сезон в NCAA

Ксения Шарова: «По образованию я реабилитолог, но мне всегда нравилась сфера IT»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий