Велимир Перасович: «Мы должны подойти к старту плей-офф в оптимальной форме»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о задачах команды в матче Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Каждый матч с «Локомотивом» – настоящее дерби.
Мы досрочно обеспечили себе второе место по итогам регулярного сезона, поэтому сейчас нам важно использовать две заключительные встречи для улучшения своей игры. Мы должны подойти к старту плей-офф в оптимальной форме», – сказал Перасович.
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