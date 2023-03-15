Заявка Краснодара на «Финал четырех» Единой молодежной Лиги ВТБ была единственной

Вчера стало известно, что «Финал четырех» Единой молодежной Лиги ВТБ пройдет с 13 по 14 апреля в Краснодаре на паркете МТЦ «Локомотив-Кубань».

По информации Vprognoze.ru, «Локомотив-Кубань» оказался единственным клубом, подавшим заявку на проведение турнира.

Петербургский «Зенит» не подавал заявку. «Руна-2» и «ЦСКА-Юниор» хотели принять финальную стадию турнира, но в их распоряжении на эти даты не оказалось свободного зала.

Согласно источнику, МТЦ «Локомотив-Кубань» недавно получил все необходимые документы для ввода в эксплуатацию и еще не принял ни одного официального матча.

Сергей Аморалов, ностальгический «Локо» и беды богатых команд: итоги февраля в Единой лиге