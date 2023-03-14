«Финал четырех» Единой молодежной Лиги ВТБ пройдет в Краснодаре

«Финал четырех» Единой молодежной Лиги ВТБ пройдет с 13 по 14 апреля в Краснодаре на паркете МТЦ « ».

В решающей стадии 10-го в истории сезона молодежной Лиги примут участие 4 победителя серий 1/4 финала, где сыграют «МБА-2» (Москва), «Локомотив-Кубань-2-ЦОП» (Краснодар), «Руна-2» (Москва), «ЦСКА-Юниор» (Москва), «Зенит-М» (Санкт-Петербург), «Химки-2» (Московская область), «Пари Нижний Новгород-2» (Нижний Новгород) и УНИКС-2 (Казань). Пары 1/4 финала плей-офф станут известны по окончании регулярного чемпионата, 29 марта.

«Финал четырех» юбилейного 10-го сезона Единой молодежной Лиги ВТБ пройдет в Краснодаре. Выбор места проведения логичен — «Локомотив-Кубань» активно развивает молодых игроков, в этом сезоне за основную команду выступает сразу 6 воспитанников. Кроме того, в прошлом году в Краснодаре был открыт крупнейший в России центр подготовки молодых баскетболистов. Считаю, это важный шаг, который предоставит дополнительные возможности для развития молодежного проекта. Надеюсь, в скором будущем мы увидим новых молодых перспективных игроков.

Молодежный чемпионат является важной частью основного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Стоит отметить, что большая часть действующих российских игроков Единой Лиги ВТБ выступала в молодежном чемпионате, 8 баскетболистов в этом сезоне играли и за молодежные, и за основные команды.

Впервые решающий этап молодежного первенства пройдет в формате «Финала четырех». Этот формат более зрелищный и непредсказуемый. Уверена, нас ждут эмоциональные матчи и бескомпромиссная борьба за титул чемпиона Единой молодежной Лиги ВТБ», – отметила генеральный директор Илона Корстин.

«МТЦ «Локомотив-Кубань» — новейший современный баскетбольный комплекс, в котором созданы отличные условия для соревнований и тренировок. «Финал четырех» молодежной лиги в Краснодаре — очень важное событие, которое откроет новые перспективы и возможности для кубанского и российского баскетбола. Мы благодарны Единой лиге ВТБ за оказанное доверие и сделаем все для того, чтобы матчи лучших молодежных команд страны прошли на высочайшем уровне и стали ярким спортивным праздником!» – заявил президент «Локомотива-Кубань» .

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