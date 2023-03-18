Андрей Воронцевич: «Локо» силен и обладает хорошим потенциалом»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич оценил уровень «Локомотива-Кубань», с которым казанцы в воскресенье сыграют в матче Лиги ВТБ.

«Ожидаю увлекательного матча. В Краснодаре играть всегда непросто. Много местных болельщиков приходят поддержать свою команду. Мы понимаем, что соперник силен и обладает хорошим потенциалом. Они быстро бегут и в удачный день способны забивать с любых дистанций. Нам, в свою очередь, необходимо показывать свою защиту и улучшать командные действия. Призываю наших поклонников смотреть матч и поддерживать УНИКС», – сказал Воронцевич.

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