Андрей Воронцевич: «Локо» силен и обладает хорошим потенциалом»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич оценил уровень «Локомотива-Кубань», с которым казанцы в воскресенье сыграют в матче Лиги ВТБ.

«Ожидаю увлекательного матча. В Краснодаре играть всегда непросто. Много местных болельщиков приходят поддержать свою команду. Мы понимаем, что соперник силен и обладает хорошим потенциалом. Они быстро бегут и в удачный день способны забивать с любых дистанций. Нам, в свою очередь, необходимо показывать свою защиту и улучшать командные действия. Призываю наших поклонников смотреть матч и поддерживать УНИКС», – сказал Воронцевич.

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