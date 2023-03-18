Джеймс Харден оформил трипл-дабл и обошел Боба Кузи по передачам за карьеру
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден оформил трипл-дабл в матче с «Шарлотт» (121:82).
На счету Хардена 11 очков, 11 подборов, 10 передач и 3 перехвата.
Харден (6 960 передач) обошел легенду «Бостона» Боба Кузи (6 955) по передачам за карьеру, поднявшись на общее 20-е место.
На 19-й строчке знаменитый игрок «Сперс» Тони Паркер (7 036).
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