Разыгрывающий «Филадельфии» оформил трипл-дабл в матче с « » (121:82).

На счету Хардена 11 очков, 11 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

Харден (6 960 передач) обошел легенду «Бостона» (6 955) по передачам за карьеру, поднявшись на общее 20-е место.

На 19-й строчке знаменитый игрок «Сперс» (7 036).

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