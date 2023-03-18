Джеймс Харден оформил трипл-дабл и обошел Боба Кузи по передачам за карьеру

Теги Шарлотт Филадельфия Тони Паркер НБА видео Джеймс Харден Боб Кузи Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден оформил трипл-дабл в матче с «Шарлотт» (121:82).

На счету Хардена 11 очков, 11 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

Харден (6 960 передач) обошел легенду «Бостона» Боба Кузи (6 955) по передачам за карьеру, поднявшись на общее 20-е место.

На 19-й строчке знаменитый игрок «Сперс» Тони Паркер (7 036).

Реальная история за фильмом «Славные парни»: баскетбол помог раскрыть крупнейшее ограбление в истории Америки

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Permyakov
Я в восторге от Бороды. Так пересобрать свою игру и адаптироваться под Эмбиида, моё уважение. Судя по всему, ещё и химия в порядке.
Я бы ставил на Филу на Востоке, правда у одного камонлетсгоу могут быть на это свои планы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr Gonzo
Если Джеймс и Джоэл сохранят такую форму в плей-офф, что-то я не уверен, что кто-то на Востоке их сможет остановить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий