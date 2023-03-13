Тайриз Макси поздравил Джеймса Хардена с красивым моментом со скамейки
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден во время матча с «Вашингтоном» (112:93) эффектно избавился от опеки Монте Морриса и забросил 3-очковый.
Находившийся на скамейке игрок «Сиксерс» Тайриз Макси поздравил Хардена с красивым моментом и повторил движения Морриса, который попался на финт.
На счету Хардена 18 очков и 14 передач.
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