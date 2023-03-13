Защитник «Филадельфии» во время матча с « » (112:93) эффектно избавился от опеки и забросил 3-очковый.

Находившийся на скамейке игрок «Сиксерс» поздравил Хардена с красивым моментом и повторил движения Морриса, который попался на финт.

На счету Хардена 18 очков и 14 передач.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает