38+13+5 от Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Шарлотт»
«Филадельфия» в пятницу крупно обыграла «Шарлотт» в выездном матче – 121:82.
Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид записал на свой счет 38 очков (16 из 21 с игры), 13 подборов, 5 передач и 4 блок-шота за 29 минут.
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