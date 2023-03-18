38+13+5 от Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Шарлотт»

Теги Шарлотт Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» в пятницу крупно обыграла «Шарлотт» в выездном матче – 121:82.

Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид записал на свой счет 38 очков (16 из 21 с игры), 13 подборов, 5 передач и 4 блок-шота за 29 минут.

«76-е» одержали седьмую победу подряд.

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2 комментария

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evgen98
Больше всего в Шарлотт всегда охреневаю от Хейворда. Если бы не Бен Симмонс - то худший контракт лиги, причем это ясно было в день его подписания - привет менеджмент Шарлотт! Называть их менеджментом даже как-то неудобно - безмозглые кретины, более подходящее для них название.
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Марсель Объелся
Шарлотт «28 очков за половину» Хорнетс
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