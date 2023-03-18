« » в пятницу крупно обыграла « » в выездном матче – 121:82.

Лидер «Сиксерс» записал на свой счет 38 очков (16 из 21 с игры), 13 подборов, 5 передач и 4 блок-шота за 29 минут.

«76-е» одержали седьмую победу подряд.

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