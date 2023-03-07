Джеймс Харден в матче с «Индианой» отдал 20 передач при всего 1 потере

Теги Индиана Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в матче с «Индианой» (147:143) выдал второй для себя в нынешнем сезоне результат по передачам.

Харден за 40 минут отдал 20 передач, допустив при этом всего одну потерю. Лучший результат Джеймса в текущей регулярке – 21 передача в игре с «Клипперс» 24 декабря.

На счету Хардена также 14 очков (3 из 11 с игры) и 9 подборов.

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4 комментария

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Kemal Gul
Ответ Иван Копнин
посмотрел Янкова?
Не, не видел. Но мысли-то в целом очевидные, тут никаких откровений
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Иван Копнин
Ответ Kemal Gul
Харден молодец, с годами адаптируется, меняет игру и превращается в этакого Криса Пола. Да, теперь ему нет необходимости в соло набирать по 40 очков за матч при живом Эмбииде, да и такого резкого первого шага, как 5 лет назад, больше нет, чтобы обыгрывать и прорываться под кольцо или делать фирменные степбэки без конца, но есть высочайший уровень мастерства и игровой IQ, что он и использует на благо команде. Еще бы процент повыше и постабильней. Удачи Филе в ПО, хочется, чтобы на востоке у Бостона и Милуоки был конкурент
посмотрел Янкова?
0
0
0
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Kemal Gul
Харден молодец, с годами адаптируется, меняет игру и превращается в этакого Криса Пола. Да, теперь ему нет необходимости в соло набирать по 40 очков за матч при живом Эмбииде, да и такого резкого первого шага, как 5 лет назад, больше нет, чтобы обыгрывать и прорываться под кольцо или делать фирменные степбэки без конца, но есть высочайший уровень мастерства и игровой IQ, что он и использует на благо команде. Еще бы процент повыше и постабильней. Удачи Филе в ПО, хочется, чтобы на востоке у Бостона и Милуоки был конкурент
+11
0
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Великий_Хан
Мвп
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