Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в матче с «Индианой» (147:143) выдал второй для себя в нынешнем сезоне результат по передачам.

Харден за 40 минут отдал 20 передач, допустив при этом всего одну потерю. Лучший результат Джеймса в текущей регулярке – 21 передача в игре с «Клипперс» 24 декабря.

На счету Хардена также 14 очков (3 из 11 с игры) и 9 подборов.

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение