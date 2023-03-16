Эмбиид, Харден и Макси набрали 87 из 118 очков «Сиксерс» в матче против «Кавальерс»

Теги Кливленд Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» в среду одержала шестую победу подряд, обыграв «Кливленд» в гостевом матче со счетом 118:109.

Лидеры команды Джоэл Эмбиид, Джеймс Харден и Тайриз Макси на троих набрали 87 очков.

Эмбиид записал на свой счет 36 очков, 18 подборов и 4 блок-шота, Харден – 28 очков, 12 передач, 6 подборов и 3 перехвата, Макси – 23 очка.

«Сиксерс» идут на третьей месте в Восточной конференции с показателями 46-22. «Кавальерс» – на четвертой строчке (44-28).

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1 комментарий

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Kemlo
Фила набирает-могут пошуметь в плей-офф,главное без травм
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