Джоэл Эмбиид после матча расписался на мяче и пнул его на трибуну

Теги Филадельфия Портленд НБА видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид по окончании матча против «Портленда» (120:119) расписался на мяче и пнул его на трибуну.

Эмбиид принес «Сиксерс» победу в матче, забросив с сопротивлением Юсуфа Нуркича за 1,1 секунды до финальной сирены.

Лидер «Филадельфии» завершил встречу с 39 очками (13 из 20 с игры), 7 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 3 блок-шотами.

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2 комментария

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Artyom Alexandrov
все равно не получит MVP.
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Максим Макеев
Надо было бросок с отклонением сделать
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