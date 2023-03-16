Судьи отменили 6-й фол Джоэла Эмбиида. Центровой смог доиграть матч против «Кливленда»

Теги Кливленд Филадельфия НБА видео Дэнни Грин Джоэл Эмбиид Эван Мобли Баскетбол

За 4:12 до конца матча «Кливленд» – «Филадельфия» судьи зафиксировали у Джоэла Эмбиида фол в нападении. Центровой «Сиксерс» столкнулся с Эваном Мобли перед броском со средней дистанции, в результате чего форвард «Кавальерс» оказался на паркете.

Игроки и болельщики «Кливленда» начали праздновать 6-й фол и удаление Эмбиида, однако главный тренер «Филадельфии» Док Риверс взял челлендж. После просмотра видеоповтора судьи изменили решение и отменили фол.

Эмбиид доиграл матч до конца и завершил его с 36 очками и 18 подборами. «Сиксерс» одержали победу со счетом 118:109.

Во время послематчевого интервью Эмбиид подозвал бывшего одноклубника Дэнни Грина и сказал, что фола не было, Мобли его изобразил.

«Это фол в нападении», – смеясь, ответил форвард «Кавальерс».

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2 комментария

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skyhitbI4
Джоэль сам так отлетает в играх, его школа
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evgen98
Судьи придурки, портили всю игру своими странными решениями причем в обе стороны.
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