Судьи отменили 6-й фол Джоэла Эмбиида. Центровой смог доиграть матч против «Кливленда»

За 4:12 до конца матча « » – « » судьи зафиксировали у фол в нападении. Центровой «Сиксерс» столкнулся с перед броском со средней дистанции, в результате чего форвард «Кавальерс» оказался на паркете.

Игроки и болельщики «Кливленда» начали праздновать 6-й фол и удаление Эмбиида, однако главный тренер «Филадельфии» Док Риверс взял челлендж. После просмотра видеоповтора судьи изменили решение и отменили фол.

Эмбиид доиграл матч до конца и завершил его с 36 очками и 18 подборами. «Сиксерс» одержали победу со счетом 118:109.

Во время послематчевого интервью Эмбиид подозвал бывшего одноклубника и сказал, что фола не было, Мобли его изобразил.

«Это фол в нападении», – смеясь, ответил форвард «Кавальерс».

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