Лука Дончич и Кайри Ирвинг пропустили матч против «Гризлис» из-за повреждений

« » провел субботний гостевой матч против « » без обоих лидеров команды и .

Дончич продолжает восстанавливаться после растяжения мышц левого бедра. Ирвинга убрали из заявки за 90 минут до начала встречи из-за боли в правой стопе.

«Мэверикс» потерпели поражение со счетом 108:112 и опустились на 8-е место в Западной конференции, пропустив вперед сразу три команды – «Клипперс», «Голден Стэйт» и «Миннесоту».

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает