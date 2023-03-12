Лука Дончич и Кайри Ирвинг пропустили матч против «Гризлис» из-за повреждений

Теги травмы Даллас Мемфис НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» провел субботний гостевой матч против «Мемфиса» без обоих лидеров команды Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

Дончич продолжает восстанавливаться после растяжения мышц левого бедра. Ирвинга убрали из заявки за 90 минут до начала встречи из-за боли в правой стопе.

«Мэверикс» потерпели поражение со счетом 108:112 и опустились на 8-е место в Западной конференции, пропустив вперед сразу три команды – «Клипперс», «Голден Стэйт» и «Миннесоту».

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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1 комментарий

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0ptimus.
Так и скажите, что побоялись Брукса)))
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