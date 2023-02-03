Евролига. «Монако» – «Реал», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

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В пятницу, 3 февраля, в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

«Монако» примет испанский «Реал», греческий «Олимпиакос» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Альба Германия
Дата проведения
3 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Партизан Сербия
Дата проведения
3 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Реал Испания
Дата проведения
3 февраля, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
3 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
3 февраля, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Виртус Италия
Дата проведения
3 февраля, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 15-7, Реал Испания – 15-7, Барселона Испания – 15-8, Монако Франция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Баскония Испания – 12-10, Жальгирис – 12-10, Валенсия – 12-11, Маккаби Израиль – 12-11, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Партизан Сербия – 11-11, Виртус Италия – 10-12, Црвена Звезда Сербия – 10-13, Бавария Германия – 9-14, Панатинаикос Греция – 8-14, Виллербан Франция – 8-14, Милан Италия – 8-15, Альба Германия – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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