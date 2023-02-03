Евролига. «Монако» – «Реал», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
В пятницу, 3 февраля, в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
«Монако» примет испанский «Реал», греческий «Олимпиакос» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 3 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 3 февраля, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.00, «Астробаль»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 15-7, Реал Испания – 15-7, Барселона Испания – 15-8, Монако Франция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Баскония Испания – 12-10, Жальгирис – 12-10, Валенсия – 12-11, Маккаби Израиль – 12-11, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Партизан Сербия – 11-11, Виртус Италия – 10-12, Црвена Звезда Сербия – 10-13, Бавария Германия – 9-14, Панатинаикос Греция – 8-14, Виллербан Франция – 8-14, Милан Италия – 8-15, Альба Германия – 6-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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