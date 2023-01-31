«Панатинаикос» подписал Димитриоса Аграваниса на 2,5 года

Форвард сборной Греции Димитриос Аграванис (28 лет, 208 см) продолжит карьеру в « ». Стороны подписали контракт на 2,5 года.

«Хочу от всей души поблагодарить «Панатинаикос» за отличную возможность вернуться в . Я действительно горжусь, что буду носить майку этого клуба», – прокомментировал соглашение Аграванис.

Ранее игрок на протяжении шести лет выступал за « » (2013-2019). Нынешний сезон он начинал в итальянском « », где набирал 8,6 очка и 4,8 подбора в среднем за матч. В ноябре форвард перешел в греческий « », там его показатели составили 10,9 очка и 5,1 подбора.

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