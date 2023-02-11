Артурас Гудайтис получил разрыв сухожилия мизинца левой руки
Центровой «Панатинаикоса» Артурас Гудайтис получил разрыв сухожилия мизинца левой руки.
Эпизод с повреждением случился на последней минуте матча Евролиги с «Валенсией» (91:92). На счету Гудайтиса 23 очка и 10 подборов.
Литовцу предстоит сделать рентген, после чего станут известны сроки восстановления.
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