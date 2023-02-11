Артурас Гудайтис получил разрыв сухожилия мизинца левой руки

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Валенсия Артурас Гудайтис Баскетбол

Центровой «Панатинаикоса» Артурас Гудайтис получил разрыв сухожилия мизинца левой руки.

Эпизод с повреждением случился на последней минуте матча Евролиги с «Валенсией» (91:92). На счету Гудайтиса 23 очка и 10 подборов.

Литовцу предстоит сделать рентген, после чего станут известны сроки восстановления. 

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1 комментарий

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Crillion
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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