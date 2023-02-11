Артурас Гудайтис получил разрыв сухожилия мизинца левой руки

Центровой « » получил разрыв сухожилия мизинца левой руки.

Эпизод с повреждением случился на последней минуте матча с «Валенсией» (91:92). На счету Гудайтиса 23 очка и 10 подборов.

Литовцу предстоит сделать рентген, после чего станут известны сроки восстановления.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки