Эдриан Воджнаровски о дисквалификации Джа Морэнта: «Гризлис» считают, что им повезло»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отметил, что «Гризлис» почувствовали облегчение, как лига объявила о дисквалификации Джа Морэнта на 8 матчей.

«Гризлис» считают, что им повезло. Во многих отношениях ситуация могла быть намного хуже.

По сути, Джа Морэнт вернется на площадку, когда будет готов вернуться. Он имеет право сыграть уже в понедельник, но будет не готов. Они должны дать ему немного времени, чтобы вернуть форму и адаптироваться в команде.

Я думаю, что лига и «Гризлис» были в постоянном контакте на протяжении всего этого процесса», – сказал Воджнаровски.

Морэнт дисквалифицирован на 8 матчей за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в соцсети. С учетом шести пропущенных матчей, лидер «Гризлис» должен будет пропустить еще два. Игрок сможет присоединиться к команде в понедельник.

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