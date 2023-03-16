Эдриан Воджнаровски о дисквалификации Джа Морэнта: «Гризлис» считают, что им повезло»

Теги Мемфис НБА Эдриан Воджнаровски Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отметил, что «Гризлис» почувствовали облегчение, как лига объявила о дисквалификации Джа Морэнта на 8 матчей.

«Гризлис» считают, что им повезло. Во многих отношениях ситуация могла быть намного хуже.

По сути, Джа Морэнт вернется на площадку, когда будет готов вернуться. Он имеет право сыграть уже в понедельник, но будет не готов. Они должны дать ему немного времени, чтобы вернуть форму и адаптироваться в команде.

Я думаю, что лига и «Гризлис» были в постоянном контакте на протяжении всего этого процесса», – сказал Воджнаровски.

Морэнт дисквалифицирован на 8 матчей за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в соцсети. С учетом шести пропущенных матчей, лидер «Гризлис» должен будет пропустить еще два. Игрок сможет присоединиться к команде в понедельник.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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5 комментариев

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Maturmalai
Ответ Сергей Орлов
Войнаровский.
Адреян
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Сергей Орлов
Ответ Pupo Nuggets
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Нет.
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Pupo Nuggets
Ответ Сергей Орлов
Войнаровский.
Впервые здесь?)
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Сергей Орлов
Войнаровский.
+2
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Insamo217
Ну реально повезло, что уж и говорить. Не был бы Морант звездой вылетел бы из лиги в два счета
+11
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