Майлз Тернер поставил сверху через Янниса Адетокумбо

Центровой «Индианы» стал автором эффектного данка в матче с « » (139:123).

Тернер поставил сверху через звездного форварда «Бакс» .

На счету Майлза 11 очков, 8 подборов и 3 передачи.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно