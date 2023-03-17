Майлз Тернер поставил сверху через Янниса Адетокумбо
Центровой «Индианы» Майлз Тернер стал автором эффектного данка в матче с «Милуоки» (139:123).
Тернер поставил сверху через звездного форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо.
На счету Майлза 11 очков, 8 подборов и 3 передачи.
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