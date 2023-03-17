Майлз Тернер поставил сверху через Янниса Адетокумбо

Теги Индиана Милуоки НБА видео Яннис Адетокумбо Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер стал автором эффектного данка в матче с «Милуоки» (139:123).

Тернер поставил сверху через звездного форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо.

На счету Майлза 11 очков, 8 подборов и 3 передачи.

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3 комментария

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DuncanTim1921
Яннис молодец, в этом эпизоде крут не только Тёрнер, не первый момент уже когда Яннис без страха, попасть под постер, остаётся и выпрыгивает на блок.
Довольно много ребят в этой лиге отбежали бы))
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Чудинов Дмитрий
поставил сверху и толкнул сбоку ))
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Sansrona
орет как чубакка, данк классный
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