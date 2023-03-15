Яннис Адетокумбо случайно выбил зуб Торри Крэйгу во время игры

Теги происшествия Милуоки Финикс НБА видео Яннис Адетокумбо Торри Крэйг Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо случайно выбил зуб игроку «Финикса» Торри Крэйгу.

Эпизод произошел в третьей четверти матча между командами, когда Крэйг пытался помешать 2-кратному MVP во время быстрой атаки. Яннис попал ему локтем по голове.

Крэйг провел некоторое время на паркете, а затем нашел зуб и отнес его на скамейку «Санз». Торри продолжил игру, набрав 6 очков, 3 подбора и 2 передачи за 22 минуты.

«Бакс» победили 116:104, в активе грека 36 очков, 11 подборов и 8 передач.

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3 комментария

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Борис Потапкин
Яннис не пострадал надеюсь, он не переживёт свисток в нападении, я уверен)
+1
0
+1
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Александр Ксанокс
уж лучше быть капажуем
+6
0
+6
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DynamoUfa
Копчиком - топ
0
0
0
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