Лидер « » случайно выбил зуб игроку « » Торри Крэйгу.

Эпизод произошел в третьей четверти матча между командами, когда Крэйг пытался помешать 2-кратному MVP во время быстрой атаки. Яннис попал ему локтем по голове.

Крэйг провел некоторое время на паркете, а затем нашел зуб и отнес его на скамейку «Санз». Торри продолжил игру, набрав 6 очков, 3 подбора и 2 передачи за 22 минуты.

«Бакс» победили 116:104, в активе грека 36 очков, 11 подборов и 8 передач.

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