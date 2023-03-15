Яннис Адетокумбо случайно выбил зуб Торри Крэйгу во время игры
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо случайно выбил зуб игроку «Финикса» Торри Крэйгу.
Эпизод произошел в третьей четверти матча между командами, когда Крэйг пытался помешать 2-кратному MVP во время быстрой атаки. Яннис попал ему локтем по голове.
Крэйг провел некоторое время на паркете, а затем нашел зуб и отнес его на скамейку «Санз». Торри продолжил игру, набрав 6 очков, 3 подбора и 2 передачи за 22 минуты.
«Бакс» победили 116:104, в активе грека 36 очков, 11 подборов и 8 передач.
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта
«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно
3 комментария