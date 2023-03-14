Форвард « » Трей Лайлс и центровой « » сцепились на последних секундах матча между командами в понедельник.

Лидер «Бакс» не стал атаковать кольцо в последнем владении при «+8». Рядом с логотипом в середине площадки грек пересекся с Лайлсом, который попытался выбить у него мяч, а затем оттолкнул соперника.

Лопес после этого начал что-то выговаривать игроку «Кингз», а тот в ответ толкнул его рукой в лицо. Баскетболисты сцепились, но вскоре их удалось разнять. Оба были удалены с площадки.

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