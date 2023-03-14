Трей Лайлс и Брук Лопес сцепились на последних секундах матча

Теги происшествия Милуоки Сакраменто НБА видео Брук Лопес Яннис Адетокумбо Трей Лайлс Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс и центровой «Милуоки» Брук Лопес сцепились на последних секундах матча между командами в понедельник.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо не стал атаковать кольцо в последнем владении при «+8». Рядом с логотипом в середине площадки грек пересекся с Лайлсом, который попытался выбить у него мяч, а затем оттолкнул соперника.

Лопес после этого начал что-то выговаривать игроку «Кингз», а тот в ответ толкнул его рукой в лицо. Баскетболисты сцепились, но вскоре их удалось разнять. Оба были удалены с площадки.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

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6 комментариев

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EchteLiebe
Лайлс клоун
+4
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+4
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Алексей Иванов
Дурачок на Лайлсе
+1
-1
0
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старичок
скорбный на всю голову...
0
0
0
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Вадим flanec
Ты на кого батон крошить вздумал, чернявый? 🤟
+2
0
+2
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FS19
Прикольно как Брук начал толкать вперёд всю эту массу игроков и тренеров. Лайлс должен благодарить Сабаса,за то что Лопез его не затоптал.
+3
0
+3
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Сергей Пузанков
реакция Янниса на 19 секунде бесценна))
+2
0
+2
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