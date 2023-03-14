Трей Лайлс и Брук Лопес сцепились на последних секундах матча
Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс и центровой «Милуоки» Брук Лопес сцепились на последних секундах матча между командами в понедельник.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо не стал атаковать кольцо в последнем владении при «+8». Рядом с логотипом в середине площадки грек пересекся с Лайлсом, который попытался выбить у него мяч, а затем оттолкнул соперника.
Лопес после этого начал что-то выговаривать игроку «Кингз», а тот в ответ толкнул его рукой в лицо. Баскетболисты сцепились, но вскоре их удалось разнять. Оба были удалены с площадки.
«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир
6 комментариев