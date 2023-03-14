Де’Аарон Фокс о потасовке в матче с «Бакс»: «Яннису нужно было просто дождаться сирены»

Теги Милуоки Сакраменто НБА видео Брук Лопес Яннис Адетокумбо Трей Лайлс Де'Аарон Фокс Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс и центровой «Милуоки» Брук Лопес сцепились на последних секундах матча между командами в понедельник.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо не стал атаковать кольцо в последнем владении при «+8». Рядом с логотипом в середине площадки грек пересекся с Лайлсом, который попытался выбить у него мяч, а затем оттолкнул соперника.

По мнению разыгрывающего «Кингз» Де’Аарона Фокса, Яннис спровоцировал инцидент, когда направился в сторону Лайлса.

«Яннису нужно было просто дождаться сирены. Это все, что от него требовалось, тогда ничего не случилось бы», – заявил Фокс.

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4 комментария

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Антитеррор
Ответ Sergio19882007
Так Яннис и ждал сирену,нах@р было трогать его)
На видео же видно как Янис подходит и что то говорит Лайлсу. Вопрос, что сказал, что Лайлс так отреагировал. Может Янис сам скажет, если храбрости наберётся
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ВинниПох
Яннис ещё тот провокатор, это же как подрезать бээмвэшника )
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ARAMIS777
Х.з...
Хотели выплеснуть эмоции,выплеснули.
А сама ситуация выеденного яйца не стоит.
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Sergio19882007
Так Яннис и ждал сирену,нах@р было трогать его)
+5
-2
+3
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