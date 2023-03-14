Де’Аарон Фокс о потасовке в матче с «Бакс»: «Яннису нужно было просто дождаться сирены»
Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс и центровой «Милуоки» Брук Лопес сцепились на последних секундах матча между командами в понедельник.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо не стал атаковать кольцо в последнем владении при «+8». Рядом с логотипом в середине площадки грек пересекся с Лайлсом, который попытался выбить у него мяч, а затем оттолкнул соперника.
По мнению разыгрывающего «Кингз» Де’Аарона Фокса, Яннис спровоцировал инцидент, когда направился в сторону Лайлса.
«Яннису нужно было просто дождаться сирены. Это все, что от него требовалось, тогда ничего не случилось бы», – заявил Фокс.
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Хотели выплеснуть эмоции,выплеснули.
А сама ситуация выеденного яйца не стоит.