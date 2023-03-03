Дрэймонд Грин о защите против Уэстбрука: «Дело было больше в психологии, а не в его броске»

Форвард « » демонстративно игнорировал потенциальную угрозу от разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука, когда тот оказывался на дуге.

Грин объяснил, почему оставался в трехсекундной, когда защищался против находившегося на дуге Уэстбрука.

«Наш план сегодня сработал. Мы заставили смазать несколько бросков. Когда у вас такой план на игру – знаю, что все постоянно говорят о броске Расса – это давит на соперника психологически. То есть тут дело было больше в психологии, а не в его броске. У него нормальный бросок, 33 или 34 процента из-за дуги. Но психологически это может быть тяжело.

В итоге мы реализовали свой план, это сработало», – заявил Грин.

«Уорриорз» в четверг победили « » со счетом 115:91. На счету Уэстбрука 8 очков и 6 передач при 3 из 12 с игры и 0 из 5 с дальней дистанции.

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