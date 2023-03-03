Дрэймонд Грин о защите против Уэстбрука: «Дело было больше в психологии, а не в его броске»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА видео Расселл Уэстбрук Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин демонстративно игнорировал потенциальную угрозу от разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука, когда тот оказывался на дуге.

Грин объяснил, почему оставался в трехсекундной, когда защищался против находившегося на дуге Уэстбрука.

«Наш план сегодня сработал. Мы заставили Расса смазать несколько бросков. Когда у вас такой план на игру – знаю, что все постоянно говорят о броске Расса – это давит на соперника психологически. То есть тут дело было больше в психологии, а не в его броске. У него нормальный бросок, 33 или 34 процента из-за дуги. Но психологически это может быть тяжело.

В итоге мы реализовали свой план, это сработало», – заявил Грин.

«Уорриорз» в четверг победили «Клипперс» со счетом 115:91. На счету Уэстбрука 8 очков и 6 передач при 3 из 12 с игры и 0 из 5 с дальней дистанции.

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2 комментария

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Бедного Уэстбрука так запугал Леброн, что у него и сейчас нервные тики
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Михаил Евдокимов
Ну что-то но давить морально Грин умеет.
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