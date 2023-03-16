Дрэймонд Грин получил 16-й технический, Маркус Моррис удален с площадки

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА видео Расселл Уэстбрук Маркус Моррис Дрэймонд Грин Баскетбол

В концовке первой половины матча «Клипперс» – «Голден Стэйт» (134:126) между форвардами команд Дрэймондом Грином и Маркусом Моррисом произошла стычка.

Инцидент начался с того, что Грин отбросил мяч в Расселла Уэстбрука, за что тут же получил технический фол. Форвард «Уорриорз» записал на свой счет 16-й технический в сезоне и, согласно правилам лиги, должен будет пропустить следующий матч команды.

В следующей атаке Грин сцепился в трехсекундной зоне с Моррисом. В результате форвард «Клипперс» повалил Грина на паркета. Судьи определили у Морриса неспортивный фол 2-й степени и удалили с площадки.

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6 комментариев

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Илья Петров
Ответ Nightyork97
Жду тебя в джерси ПТБ. Как только франшиза моста рухнет с уходом Карри - тебе предстоит сменить клуб. Не будешь же ты снова 12 лет без ПО рассказывать как вы побеждали много лет назад
Мы же за ГС все глорики, значит как только ПТБ начнет клепать гайки, так сразу их джерси и напялю, т.е. никогда.
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Nightyork97
Ответ Илья Петров
что же в ПТБ систему не подвезли? может просто там нет человека вокруг которого можно выстроить нормальную систему? )
Жду тебя в джерси ПТБ. Как только франшиза моста рухнет с уходом Карри - тебе предстоит сменить клуб. Не будешь же ты снова 12 лет без ПО рассказывать как вы побеждали много лет назад
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Илья Петров
Ответ Nightyork97
Будет Брукс. Морэнт и Эдвардс в 1000 раз талантливее этого дерева. После его ухода ещё предстоит узнать, что он может в баскетболе кроме системы ГСВ. Морэнт и Эдвардс заиграют в любой команде.
что же в ПТБ систему не подвезли? может просто там нет человека вокруг которого можно выстроить нормальную систему? )
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CoolTime
ну по этому сезона на выезде от Грина нулевой импакт в защите, а в атаке если у соперника хороший центр есть он тоже бесполезен, поэтому то что его не будет с Атлантой это может даже плюс. Правда у ГС какая то совсем скудная ротация на концовку сезона
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Nightyork97
Ответ Air Rodman
Когда Грин закончит карьеру, без него будет скучновато. Дерзкая молодёжь (Морант, Эдвардс и др) явно не дотягивает до его масштаба :)
Будет Брукс. Морэнт и Эдвардс в 1000 раз талантливее этого дерева. После его ухода ещё предстоит узнать, что он может в баскетболе кроме системы ГСВ. Морэнт и Эдвардс заиграют в любой команде.
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Air Rodman
Когда Грин закончит карьеру, без него будет скучновато. Дерзкая молодёжь (Морант, Эдвардс и др) явно не дотягивает до его масштаба :)
+2
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