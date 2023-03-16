Дрэймонд Грин получил 16-й технический, Маркус Моррис удален с площадки

В концовке первой половины матча «Клипперс» – « » (134:126) между форвардами команд и произошла стычка.

Инцидент начался с того, что Грин отбросил мяч в , за что тут же получил технический фол. Форвард «Уорриорз» записал на свой счет 16-й технический в сезоне и, согласно правилам лиги, должен будет пропустить следующий матч команды.

В следующей атаке Грин сцепился в трехсекундной зоне с Моррисом. В результате форвард « » повалил Грина на паркета. Судьи определили у Морриса неспортивный фол 2-й степени и удалили с площадки.

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