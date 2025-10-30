Чендлер Парсонс: «К концу сезона статистика Остина Ривза будет лучше, чем у Леброна Джеймса»
Парсонс считает, что 41-летний Леброн не сможет сохранить прежнюю статистику.
«К концу сезона, я думаю, статистика Остина Ривза будет лучше, чем у Леброна Джеймса. Сколько минут будет играть Леброн Джеймс? Сколько игр он проведет? А этот парень [Остин Ривз], надеюсь, будет стабилен на протяжении всего сезона.
Конечно, это Леброн – один из величайших игроков в истории, но теперь речь идет о 41-летнем Леброне Джеймсе, которого мы еще не видели в деле», – заявил Парсонс в эфире шоу Run It Back.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
