Ламело Болл оштрафован на 35 000 долларов за неприличный жест в матче с «Майами»

НБА оштрафовала Ламело Болла на 35 000 долларов.

Лига официально объявила о штрафе в адрес 24-летнего разыгрывающего «Шарлотт » за неприличный жест, совершенный на площадке.

Инцидент произошел в четвертой четверти матча против «Хит», который «Хорнетс» проиграли со счетом 117:144. Получив предупреждение за фол в нападении, Болл , как сообщается, показал средний палец, за что получил техническое предупреждение и последующий штраф.