Ламело Болл оштрафован на 35 000 долларов за неприличный жест в матче с «Майами»
НБА оштрафовала Ламело Болла на 35 000 долларов.
Лига официально объявила о штрафе в адрес 24-летнего разыгрывающего «Шарлотт» за неприличный жест, совершенный на площадке.
Инцидент произошел в четвертой четверти матча против «Хит», который «Хорнетс» проиграли со счетом 117:144. Получив предупреждение за фол в нападении, Болл, как сообщается, показал средний палец, за что получил техническое предупреждение и последующий штраф.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
